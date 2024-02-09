Участок трассы Барнаул - граница с Казахстаном закрыли из-за непогоды

Движение ограничили для грузового транспорта и пассажирских автобусов

ТАСС, 9 февраля. Участок федеральной автодороги А-322, связывающую Барнаул и Рубцовск с границей с Казахстаном, закрыли для движения грузового транспорта и пассажирских автобусов в Алтайском крае. Об сообщили в Telegram-канале регионального министерства транспорта.

"Вводятся ограничения на движение грузового транспорта и пассажирских автобусов на участке автодороги А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан от Бельмесево до границы с Республикой Казахстан (км 27 - км 337)", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что закрыт еще один участок дороги - на трассе Рубцовск - Угловское - Михайловское. Здесь в связи с отсутствием видимости и сильного ветра действуют ограничения для всех видов транспорта.

Ранее сообщалось, что движение ограничили на региональной трассе от Змеиногорска до Рубцовска в Алтайском крае из-за метели и сильного ветра.

С 10:00 (6:00 мск) введено ограничение еще на двух участках, сообщают в Минтрансе. "От Курьи до границы с Республикой Казахстан на автомобильной дороге Поспелиха - Курья - Третьяково - граница с Республикой Казахстан; от федеральной трассы А-322 до Староалейского на дороге А-322 - Горняк - Староалейское", - добавили в ведомстве

Синоптики предупредили о сильных порывах ветра, гололеде, снежных заносах и метелях Алтайском крае с 9 февраля.