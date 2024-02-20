Путин: У РФ все больше сторонников в мире, особенно по теме традиционных ценностей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Число сторонников России в мире растет, особенно по теме традиционных ценностей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ясно, что у нас все больше и больше сторонников во всем мире появляется, особенно, и это тоже все видят, в той сфере, которую мы называем нашими традиционными ценностями. Оказывается, что это не только наши традиционные ценности. Для любого здорового человека это тоже традиционные ценности. И очень много людей, я уж не говорю про те страны, которые мы называем дружественными, но даже в так называемых недружественных странах подушка безопасности для этих традиционных ценностей оказалась большой и надежной. И у нас там тоже много союзников", - сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".