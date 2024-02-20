В Чечне учителя родного языка получат по 100 тыс. рублей

Премии выдадут более 1,6 тыс. преподавателям

ГРОЗНЫЙ, 20 февраля. /ТАСС/. Более 1,6 тыс. преподавателей чеченского языка получат премии в размере 100 тыс. рублей. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале по итогам совещания в Грозном.

"На совещании было внесено предложение поощрить всех учителей чеченского языка денежными премиями и вручить высокие награды наиболее отличившимся. Данная инициатива принадлежит заместителю председателя правительства ЧР Айшат Кадыровой и первому заместителю руководителя администрации Хадижат Кадыровой. Я с большим удовольствием поддержал это предложение", - написал Кадыров.

На расширенном совещании наметили также план работы в рамках Года истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия Чеченской Республики. "В рамках работы запланировано около 1 000 мероприятий, в том числе тематические и торжественные, вечера памяти, пьесы, спектакли, лекции и многое другое. Также по моему поручению образован организационный комитет, который будет координировать работу органов власти и гражданского общества", - рассказал Кадыров.

Ранее Кадыров объявил 2024 год в республике Годом истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия чеченского народа. 2023 год указом главы региона Рамзана Кадырова был объявлен Годом чеченского языка.