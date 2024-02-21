На Играх будущего задействовали более 500 специалистов медорганизаций

Они будут оказывать помощь по различным направлениям

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Свыше 500 специалистов региональных и федеральных медицинских организаций задействовали в организации медицинского сопровождения Игр будущего в Казани. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Медицинская служба готова к обеспечению открытия и проведения мультиспортивного турнира Игры будущего в Казани. В организации медицинского сопровождения - <...> непосредственной и консультативной медицинской помощи задействованы 583 медицинских специалиста региональных и федеральных медицинских организаций. Определены медицинские учреждения для оказания помощи по различным направлениям, включая спортивную поликлинику. Успешно проведены тренировки по эвакуации, персонал ознакомлен с объектами проведения соревнований", - сказал он.

Для оказания медицинской помощи в соревновательной и зрительской зонах подготовлены и укомплектованы мобильные бригады, 20 медпунктов, бригады скорой помощи, добавил Кузнецов. "Работа медицинских пунктов и мобильных бригад организована на каждом из объектов, где пройдут соревнования. Все медицинские пункты укомплектованы необходимыми медикаментами, перевязочным материалом и оборудованием для оказания скорой, неотложной и специализированной помощи", - отметил он.

Церемония открытия Игр будущего пройдет в "Казань экспо" 21 февраля. Соревнования завершатся 3 марта, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.