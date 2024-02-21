В комитете Рады поддержали переименование Новомосковска в Днепропетровской области в Самар

До этого руководство города приняло решение о переименовании в Новую Самарь

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Город Новомосковск в Днепропетровской области решено переименовать в Самар. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Комитет Верховной рады поддержал возвращение Новомосковску исторического названия Самар, - написал он в Telegram-канале. - Теперь ожидаем голосования в парламенте".

Ранее власти Новомосковска приняли решение о его переименовании в Новую Самарь, кроме того, местный городской совет рассматривал варианты Самар и Присамарск.

Переименования географических объектов и снос памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.