Путин: Лановой навсегда останется в памяти выдающимся сыном России, радеющим за будущее

Президент РФ подчеркнул, что Лановой понимал исключительную важность сбережения для потомков правды о ратных, героических страницах истории страны, был вдохновителем движения "Бессмертный полк"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям концерта "Гордиться славою своих предков", посвященного 90-летию со дня рождения Василия Семеновича Ланового, отметив его вклад в патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи.

"Глубоко символично, что это торжественное мероприятие, объединившее в Государственном Кремлевском дворце участников специальной военной операции, ветеранов вооруженных сил, представителей волонтерских организаций, воспитанников суворовских и кадетских училищ, проходит в преддверии замечательного праздника - Дня защитника Отечества. Ведь Василий Семенович Лановой был не только прославленным, всенародно любим ым артистом - мы навсегда запомним его как выдающегося сына России, искренне, всем сердцем радеющего за ее будущее", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Лановой понимал исключительную важность сбережения для потомков правды о ратных, героических страницах истории страны, был вдохновителем движения "Бессмертный полк", других общественно значимых инициатив, многое сделал для патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи.

Путин выразил уверенность, что концерт порадует гостей богатой, насыщенной программой, яркими выступлениями талантливых артистов и творческих коллективов, оставит у всех самые добрые впечатления. Он также пожелал участникам и гостям успехов и всего наилучшего.