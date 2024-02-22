Власти Южной Кореи призвали протестующих врачей-ординаторов к переговорам

Второй заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Пак Мин Су рассказал, что к третьему дню протеста всего заявление об уходе написали 74,4% врачей-ординаторов и интернов по всей стране

СЕУЛ, 22 февраля. /ТАСС/. Южнокорейские власти готовы пойти на некоторые компромиссы и предлагают диалог врачам-ординаторам и интернам, протестующим против увеличения квот на медицинское образование в вузах. Об этом в ходе брифинга заявил второй заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Пак Мин Су.

"Многие из требований, обозначенных в манифесте организации ординаторов, можно принять, в том числе об "улучшении несоответствующих условий подготовки ординаторов", "предложение о конкретных юридических мерах в отношении медицинских ситуаций непреодолимой силы". Прошу поделиться своим мнением и принять участие в диалоге с правительством", - сказал Пак Мин Су.

Накануне министр внутренних дел и безопасности Южной Кореи Ли Сан Мин пригрозил организаторам протеста врачей расследованиями и арестами, если массовая забастовка не прекратится. Протестующие отмечают, что в некоторых областях медицины, например в сфере экстренной помощи, существует нехватка специалистов из-за тяжелых и непривлекательных условий - из-за постоянных продолжительных переработок и скромной зарплаты для интернов и врачей-резидентов.

Как рассказал Пак Мин Су, к третьему дню протеста всего заявление об уходе написали 74,4% врачей-ординаторов и интернов по всей стране - 9 275 человек. Из них 8 тыс. отсутствуют на рабочем месте. Власти отдали приказ о возвращении к работе в отношении более 6 тыс. начинающих специалистов. За нарушение приказа может грозить до трех лет тюрьмы и отзыв лицензии. В министерстве получили 150 жалоб в связи с протестом.

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники, массовый уход молодых специалистов порождает опасения "вакуума в сфере здравоохранения". По его данным, в пяти крупнейших больницах Сеула возможности по проведению операций сократились на 30-50%. По предварительным оценкам, в протесте должны были принять участие около 2,7 тыс. врачей из этих пяти больниц, это примерно 20% от числа ординаторов и интернов в стране. Всего в Южной Корее около 140 тыс. врачей.

Причины протеста

Протестуют и студенты-медики. За два дня заявление об академическом отпуске написали почти 44% учащихся вузов и медицинских факультетов - 8,7 тыс. человек. Начинающие и будущие врачи недовольны планами правительства увеличить квоту на медицинское образование в университетах на 2 тыс. мест со следующего года. Нынешний лимит - 3 058 мест на всю страну. Власти указывают на дефицит кадров в сельской местности и в некоторых медицинских специальностях. Медики настаивают, что с ними не советовались и что увеличение квот подорвет качество образования и услуг. По их словам, этот шаг не решит проблему диспропорций в регионах и специальностях.

Относительное число врачей в Республике Корея - одно из самых низких среди развитых стран. Этот показатель составляет 2,6 на 1 тыс. человек, в среднем по Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - 3,7. Ожидается, что к 2035 году стране на фоне старения населения не будет хватать 15 тыс. медиков с высшим образованием.

В то же время, как указывает портал Money Today, зарплаты врачей Южной Кореи самые высокие среди 28 стран ОЭСР, по которым была собрана статистика. Их средний годовой доход в 2020 году составил $192 тыс., что намного больше средней зарплаты в стране. США и Япония не включены в сравнение.

Планы расширить квоту уже вызвали ажиотаж вокруг медицинских вузов. Согласно опросам общественного мнения, большинство рядовых граждан поддерживают идею правительства. Некоторые специалисты отмечают, что активную позицию интерны и ординаторы занимают потому, что планы правительства в первую очередь затронут их, к тому же на старте карьеры. Некоторые эксперты предполагают, что увеличение квот в будущем приведет к росту конкуренции и уменьшению уровня доходов врачей.