Путин похвалил Татарстан за достойную организацию Игр будущего

Президент подчеркнул, что это мероприятие не республиканского и даже не национального, а международного уровня

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил высокий уровень, на котором власти Татарстана смогли организовать проведение Игр будущего. Слова благодарности он высказал на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

"Хотел вас поблагодарить за помощь в организации вчерашнего мероприятия", - сказал российский лидер, уточнив, что имеет в виду проведение Игр будущего. "На высоком очень уровне сделано. Но, как обычно, в Татарстане получается. Вы умеете это делать", - похвалил Путин.

Президент подчеркнул, что это мероприятие не республиканского и даже не национального, а международного уровня. "И все очень достойно, достойно России. Спасибо", - добавил Путин.

Минниханов сообщил, что высокопоставленные гости церемонии открытия Игр будущего остались очень довольны. На что Путин поинтересовался, удалось ли показать Казань, в частности, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, который уже улетел домой. "Ну немножко", - сказал глава региона.