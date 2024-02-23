Корреспонденты из шести стран сотрудничают с информагентством International Reporters

Оно объединяет работающих в России иностранных военных корреспондентов

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Журналисты из шести стран сотрудничают с новым информационным агентством International Reporters, объединяющим работающих в России иностранных военных корреспондентов. Об этом ТАСС сообщила работающая в Донбассе независимый журналист из Франции, главный редактор интернет-портала "Донбасс инсайдер", выпускница программы "Мастерская новых медиа" Кристель Нэан.

В четверг сообщалось, что информационное агентство зарегистрировано в РФ.

"В настоящее время у нас есть 10 журналистов из шести стран, большинство из них военные корреспонденты. Проект готовился 1,5 года для объединения иностранных военных репортеров, работающих в России, в одну команду, с целью донести правду до международной общественности не только о том, что происходит в России, но и во всем мире", - сказала Нэан.

Она отметила, что за неделю число подписчиков выросло почти на 3 тыс. человек. Также команда смогла записать эксклюзивное интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым.

International Reporters учреждено в 2023 году. Инициативу создания поддержал президент РФ Владимир Путин.

Объединяя военкоров

На заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" 19 июля 2023 года Нэан выступила с предложением объединить в одну команду журналистов из западных стран, которые работают в России. По ее словам, почти все независимые иностранные журналисты, которые говорят правду, несмотря на риски и угрозы, сейчас работают сами по себе.

18 сентября президент поручил Минцифры РФ при поддержке Роскомнадзора, АНО "Россия - страна возможностей" и АНО "Диалог регионы" оказать поддержку в регистрации портала "Донбасс инсайдер" в качестве СМИ.

"Мастерская новых медиа" является единственной комплексной программой по подготовке PR- и медиатехнологов для работы в новых СМИ. Более 800 выпускников программы работают в 85 регионах, включая новые субъекты, с государственной повесткой. Они реализуют полезные проекты, создают уникальный контент, наполняют медиаполе конструктивным, созидательным контентом.