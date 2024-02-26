На борту лайнера, который не пустили в порт Маврикия, не выявили случаев холеры

Лайнер Norwegian Dawn сможет пришвартоваться в Порт-Луи и пассажиры сойдут на берег, отметили в посольстве РФ на Маврикии

НАЙРОБИ, 26 февраля. /ТАСС/. Круизный лайнер Norwegian Dawn сможет зайти в порт столицы Маврикия Порт-Луи, подозрения в том, что на его борту есть случаи холеры, не подтвердились. Об этом сообщило посольство РФ на Маврикии.

"В рамках пресс-конференции 26 февраля министр здравоохранения и благополучия Республики Маврикий К. Джагутпал заявил, что на борту круизного лайнера Norwegian Dawn не было выявлено ни одного случая холеры, равно как и других инфекционных заболеваний. По сообщению министра, в ближайшее время лайнер сможет пришвартоваться в Порт-Луи и пассажиры сойдут на берег", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Ранее власти Маврикия запретили заход лайнера Norwegian Dawn в Порт-Луи из-за подозрения на случаи холеры на борту.