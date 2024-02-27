В Приморье предложили КНР создать единую электронную очередь для пересечения границы

Аналогов подобной двусторонней системы пропуска нет, проект может стать пилотным, отметили в Корпорации развития края

ВЛАДИВОСТОК, 27 февраля. /ТАСС/. Представители Корпорации развития Приморского края (КРПК) предложили КНР создать единую электронную очередь в пункте пропуска "Пограничный". Проблему пропускной способности обсудили глава КРПК Заирбек Юсупов и мэр города Суйфэньхэ Ван Лэй, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

"Мы видим решение проблемы в четкой синхронизации работы ведомств обеих сторон. При общей базе регистрации, наличии единой русско-китайской системы электронной очереди, единого сайта обработки заявок нам удастся добиться скоординированности логистических потоков", - сказал менеджер КРПК Александр Нехорошков, слова которого привела пресс-служба.

Нехорошков отметил, что товарооборот между РФ и КНР растет с каждым годом, а загруженность погранпереходов в последнее время выросла в разы. По его словам, благодаря сотрудничеству в этом вопросе страны смогут оптимизировать модель грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном переходе "Суйфэньхэ - Пограничный" и повысить его пропускную способность. Нехорошков добавил, что на сегодняшний день аналогов подобной двусторонней системы пропуска нет, проект может стать пилотным для направления.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями логистических автомобильных компаний сообщил, что власти РФ постараются ускорить реконструкцию автомобильных пунктов пропуска "Краскино" и "Пограничный" в районе Владивостока на границе с Китаем.