В Соцфонде опровергли информацию о нарушениях в назначении соцвыплат жителям Дагестана

В региональном отделении отметили, что прокуратура Ставропольского края в последнее время не проводила никаких проверок

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Ставропольского края в последнее время не проводила никаких проверок в региональном отделении Социального фонда России (СФР) по вопросам оформления единого пособия жителям Дагестана, информация о выявленных нарушениях не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в отделении Соцфонда по Ставропольскому краю, подчеркнув, что факты превышения сроков рассмотрения заявлений о назначении единого пособия в Дагестане не были выявлены.

В понедельник 26 февраля в Telegram-канале администрации главы Дагестана сообщалось, что прокуратура Ставропольского края внесла представление управляющему региональным отделением Социального фонда России в связи с выявленными нарушениями в назначении и выплате ежемесячных пособий жителям Дагестана.

"Информация о выявленных нарушениях не соответствует действительности, поскольку прокуратура Ставропольского края за последнее время не проводила никаких проверок в региональном отделении фонда по вопросам оформления единого пособия", - говорится в сообщении.

Также в сообщении администрации главы Дагестана отмечалось, что проверка прокуратуры была инициирована по обращению руководства дагестанского МФЦ, которое выявило превышение сроков рассмотрения заявлений граждан о назначении единого пособия.

"Отделение Соцфонда сообщает, что по состоянию на 26 февраля 2024 года факты превышения сроков рассмотрения заявлений о назначении единого пособия в Республике Дагестан не выявлены. Также отмечаем, что в компетенцию МФЦ не входит рассмотрение жалоб на результат оказания услуг Социальным фондом, поскольку МФЦ не самостоятельно предоставляют услуги СФР, а являются лишь посредниками между гражданами и СФР", - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что МФЦ обязан обеспечивать передачу жалоб на нарушение порядка предоставления услуг в отделение СФР по Республике Дагестан, а дальнейшее взаимодействие между территориальным органом СФР и заявителем осуществляется без участия МФЦ.

Жалобы жителей

Ранее жалобы от жителей Дагестана были зарегистрированы региональным ЦУРом. За три последних месяца в центр поступило порядка 50 тыс. обращений из-за отказов в получении социальных выплат в связи с рождением и воспитанием детей. Власти республики обратились с просьбой разобраться в ситуации к надзорным органам.

При этом в региональном отделении Соцфонда пояснили, что процент отказов по назначению единого пособия в Дагестане не превышает среднего по стране. С начала 2024 года единое пособие назначено родителям 202 593 детей и 4 890 беременным женщинам, проживающим в республике. Вопросы оформления единого пособия и соблюдения сроков рассмотрения заявлений о его назначении находятся на особом контроле фонда.