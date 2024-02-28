Бастрыкин заявил, что ВСУ умышленно бьют по гражданским объектам Белгорода

Председатель Следственного комитета РФ отметил, что "западные покровители ждут от украинских нацистов все больше и больше жертв"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Украинские военные 30 декабря 2023 года и в феврале 2024 года умышленно прицельно обстреляли гражданские объекты в Белгороде, чтобы погибли мирные люди, большего количества жертв среди которых ожидает от Украины Запад. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Украинская армия обстреляла центр Белгорода в конце 2023 года, такой же массированной атаке город подвергся и в феврале 2024 года. "В первом случае целью украинских военных стали женщины и дети, собравшиеся в центре города, чтобы отпраздновать начало новогодних праздников. Во втором - торговый центр, жилой сектор и пришкольный стадион. Это прицельные обстрелы, и у нас нет сомнений, что украинские военные умышленно наносят удары по гражданским объектам", - подчеркнул он.

Он напомнил, что в обоих случаях погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети. "Причем военных объектов в указанных местах не было. Видимо, западные покровители ждут от украинских нацистов все больше и больше жертв, в том числе и среди мирного населения", - подчеркнул глава СК.

ВСУ 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. Погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. Еще одна массированная атака Вооруженных сил Украины была совершена 15 февраля. Часть снарядов РСЗО Vampire чешского производства смогла перехватить российская ПВО. Погибли 7 человек, 19 получили ранения.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00.