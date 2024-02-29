Весенняя погода в Москве ожидается во второй декаде апреля

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что в марте также будут теплые дни

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Весенняя погода установится в Москве только во второй декаде апреля, хотя в марте также будут по-весеннему теплые дни. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Учитывая огромное количество снега, которое сейчас в Москве - более чем в полтора раза превышающее норму - на весеннее тепло и сход снежного покрова следует рассчитывать только в апреле, причем не в начале. Естественно, что в марте будут какие-то теплые дни, такие вот, как были вчера и позавчера, и даже более теплые. Но весна, когда снег сходит, когда жизнь начинает оживать в природе - это вторая декада апреля", - сказал он.

Ранее Леус сообщал ТАСС, что температура первой декады марта в столице будет на 2-4 градуса выше климатической нормы.