Путин заявил, что элита - те, кто служат России, а не те, кто набили карманы в 1990-х

Президент РФ подчеркнул, что настоящая элита России - это воины и труженники

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Настоящая элита России - это воины и труженники, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Вы знаете, что слово "элита" во многом себя дискредитировало теми, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями. Особенно имею в виду тех, кто в предыдущие годы набили карманы за счет всяких процессов в экономике с 1990-х годов. Они точно не элита", - подчеркнул глава государства.

По его словам, "подлинная, настоящая элита - это все, кто служит России". "Труженники и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди", - сказал Путин. После этих слов в зале прозвучали аплодисменты.