На Алтае около 100 детских садов могут включить в программу капитального ремонта

Как уточнил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов, как минимум по 20 объектам уже готовится проектно-сметная документация для вхождения в федеральную программу

ТАСС, 29 февраля. Около 100 детских садов в Республике Алтай могут быть включены в программу капитального ремонта, к реализации которой приступают в 2025 году, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о старте с 2025 года программы капитального ремонта детских садов, многие из которых были построены в советские годы.

"Около 100 детсадов в регионе нуждаются в капитальном ремонте. Как минимум на 20 из них, в том числе в отдаленных селах региона, готовится проектно-сметная документация для вхождения в федеральную программу", - сообщил Максимов.

Как проинформировал в своем Telegram-канале глава Республики Алтай Олег Хорохордин, послание президента дает уверенность в том, что в регионе может появиться новый перинатальный центр.

"Важное для Республики Алтай - расширение сети женских консультаций и модернизация перинатальных центров. Более 80% родов проходят в здании, построенном в 1975 году, и послание президента дает нам уверенность, что в республике появится новый перинатальный центр! У нас есть необходимая проектно-сметная документация, есть положительная экспертиза. Мы уверены, что теперь этот вопрос обязательно решится", - сказал Хорохордин.