Жога: кадровая программа "Время героев" даст дополнительный шанс бойцам, желающим учиться

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию анонсировал старт новой кадровой программы "Время героев" для ветеранов и участников специальной военной операции

ДОНЕЦК, 29 февраля. /ТАСС/. Кадровая программа "Время героев" позволит реализовать намерения бойцов, давно желающих получить образование. Об этом ТАСС сообщил председатель парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Артем Жога, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Путин в ходе послания Федеральному собранию анонсировал старт новой кадровой программы "Время героев" для ветеранов и участников специальной военной операции. Инициатива позволит бойцам в приоритетном порядке получать высшее образование, в том числе по специальностям гражданской направленности.

"Эта программа, анонсированная Владимиром Владимировичем, она уже в принципе давно работает. Ребята всегда изъявляли желание учиться, многие давно хотели получить высшее образование. Такая программа будет способствовать реализации этих планов", - сказал спикер парламента.

Жога подчеркнул, что и сам в настоящее время проходит обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, а также в Донбасском государственном университете юстиции.