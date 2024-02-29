Исаев прогнозирует, что МРОТ к 2030 году будет на 30% превышать прожиточный минимум

Заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" отметил, что уровень МРОТ должен расти, опережая темпы инфляции

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 35 тыс. рублей к 2030 году означает, что он будет на 30% превышать ожидаемый размер прожиточного минимума, прогнозирует заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году должен увеличиться почти вдвое, до 35 тыс. рублей, что отразится на размере зарплат и пособий.

"Он (уровень МРОТ - прим. ТАСС) должен расти, опережая темпы инфляции. <…> 35 тыс. рублей в 2030 году - это будет примерно 30-процентное превышение ожидаемого тогда прожиточного минимума трудоспособного человека. То есть сейчас превышает где-то на 12-15%, будет 30% превышение прожиточного минимума", - сказал Исаев ТАСС.

Он напомнил, что президент в послании коснулся темы предстоящей реформы оплаты труда работников бюджетной сферы. В настоящее время они ориентированы на среднюю зарплату по региону, объяснил Исаев. "С одной стороны, это справедливо: экономика платит за бюджетников, потому что их зарплата ориентируется на среднюю по региону. С другой стороны, это несправедливо, я бы сказал, потому что за равный труд получают разные зарплаты в зависимости от региона. Более того, это приводит к негативному последствию, что богатые регионы, как пылесосы, высасывают медицинских работников, педагогических", - подчеркнул Исаев.

По его словам, сейчас между профсоюзами и правительством ведутся переговоры о создании наиболее справедливой модели оплаты труда работников бюджетной сферы. "Мы тоже понимаем, что, условно говоря, если будет одинаковая зарплата учителя английского языка в каком-нибудь небольшом поселке и, допустим, в Москве, то в городе Москве мы не найдем учителя английского языка через какое-то время. Поэтому дифференциация [зарплат в зависимости от региона] сохранится, но она должна быть все равно более справедливой, более оправданной", - добавил депутат.