В Приморье число многодетных семей увеличилось на 52%

Это стало возможным благодаря соцподдержке

ВЛАДИВОСТОК, 1 марта. /ТАСС/. Количество многодетных семей в Приморском крае увеличилось на 52% с 2019 года. Это связано с комплексом мер поддержки, к которым в будущем прибавятся мероприятия нового нацпроекта "Семья", сообщила ТАСС министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая.

"Ряд мер поддержки, предусмотренных указом президента "О мерах социальной поддержки многодетных семей", уже реализуется в крае. Благодаря комплексной поддержке количество многодетных семей с 2019 года увеличилось с 15,2 тыс. до 23,2 тыс.", - отметила Красицкая.

Министр добавила, что на сегодняшний день в крае предусмотрено 17 мер социальной поддержки многодетным семьям, планируется расширение этих мер: например, бесплатный проезд обучающимся общеобразовательных организаций и обеспечение детей в возрасте до 6 лет лекарственными препаратами.

Красицкая подчеркнула, что регион активно борется с бедностью среди многодетных семей. В своем послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил работать над тем, чтобы уровень бедности среди многодетных снизился более чем в два раза - как минимум до 12%. "Наиболее эффективным инструментом по преодолению бедности является социальный контракт, который в приоритетном порядке оказывается многодетным семьям. Будем расширять доступность этой меры и далее", - подчеркнула глава министерства.

Нацпроект "Семья"

Министр подчеркнула, что в ближайшее время Приморье займется разработкой целевых показателей нового национального проекта "Семья", который анонсировал глава РФ Владимир Путин в ходе послания.

"Нет сомнений, что национальный проект "Семья" по поддержке семей, особенно многодетных, окажет положительное влияние на демографическую ситуацию в крае и поможет добиться устойчивого роста рождаемости в течение ближайших лет. После утверждения проекта на федеральном уровне займемся разработкой целевых показателей. Но мы уже понимаем, что целевые показатели будут направлены на повышение демографии, пророст многодетных семей и борьбу с бедностью", - подчеркнула Красицкая.

Как ранее сообщал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, в проект войдут продление программы материнского капитала, продление выплаты на третьего ребенка и семейная ипотека.