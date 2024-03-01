Католические епископы России назвали недопустимым благословение однополых пар

В Ватикане ранее допустили благословение пар, не состоящих в браке, в том числе однополых

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Католическое вероучение о семье и браке и после выхода декларации Ватикана остается неизменным, благословение однополых пар недопустимо. Об этом говорится в сообщении по итогам пленарного собрания Конференции католических епископов России (ККЕР) в Листвянке (Иркутская область), информация опубликована на сайте Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.

"Принимая во внимание недоразумения, возникшие относительно декларации Fiducia supplicans, ККЕР сочла необходимым подчеркнуть, что католическое вероучение о семье и браке остается неизменным. Только мужчина и женщина, соединенные в браке, образуют вместе со своими детьми семью. <...>. Во избежание соблазна и путаницы ККЕР обращает внимание на то, что благословения любого вида пар, упорствующих в неурегулированных с точки зрения христианской морали отношениях (сожительствующие, второбрачные, однополые), являются недопустимыми", - говорится в сообщении.