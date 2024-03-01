Белоусов назвал заслугой Николая Рыжкова создание фундамента экономики современной России

Бывший председатель Совета министров СССР умер в возрасте 94 лет

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Экономический фундамент, созданный еще во времена правительства СССР во главе с Николаем Рыжковым, позволил России преодолеть кризисные ситуации в период пандемии в 2020 году и санкционного давления в 2022-м. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на церемонии прощания с бывшим председателем Совета министров СССР Николаем Рыжковым.

"Он стал у руля советской экономики, наверное, в самый сложный или один из самых сложных периодов ее истории. Надо сказать, что, несмотря на все политические катаклизмы, он этот руль удержал. То, что Советский Союз рухнул, произошла это величайшая трагедия, - в этом нет никакой вины ни его, ни его товарищей, которые возглавляли в этот сложный период правительство Советского Союза", - сказал Белоусов.

"Тот фундамент, который передали нам Николай Иванович [Рыжков] и вообще то поколение, которое прошло войну, восстанавливало Советский Союз после войны, - именно на этом фундаменте и в материальном, и в экономическом, и в нравственном смысле сегодня мы создаем будущее России. И то, что мы выдержали и 2020 год, и 2022 год, - это все, безусловно, в том числе и заслуга Николая Ивановича Рыжкова", - отметил первый вице-премьер.

Николай Рыжков умер на 95-м году жизни 28 февраля, его похоронят на Троекуровском кладбище 1 марта.

Рыжков возглавлял с 1985 по 1990 год Совет министров СССР - советское правительство. В 1995-2003 годах избирался депутатом Госдумы, затем работал в Совете Федерации, представляя Белгородскую область. В 2023 году он досрочно сложил с себя полномочия, продолжив работу в качестве советника председателя палаты Валентины Матвиенко.