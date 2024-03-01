Минюст признал иноагентами Улицкую и Хржановского

Как отметили в ведомстве, писательница "участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, выступала против специальной военной операции на Украине"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Писательница Людмила Улицкая и режиссер Илья Хржановский внесены в реестр иноагентов. Об этом сообщает Минюст России.

"Л. Е. Улицкая участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, выступала против специальной военной операции на Украине. <...> И. А. Хржановский распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Улицкая и Хржановский проживают за пределами РФ.

Кроме того, в реестр добавлены незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека "Мемориал", благотворительный фонд "Нужна помощь", а также бывший депутат Пермской городской Думы Сергей Медведев.