Кличко заявил об отсутствии угрозы затопления киевского метро

Мэр Киева также сообщил, что возобновление работы синей ветки метрополитена в украинской столице запланировано на конец лета

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что киевскому метро весенний паводок не угрожает, а возобновление его работы запланировано на конец лета.

"Сейчас мы не готовы четко сказать, но наша задача до конца лета это сделать", - заявил он медиакорпорации Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом), отвечая на вопрос о возобновлении работы синей ветки. При этом он сказал, что "угрозы затопления метрополитена не существует", и назвал ложью соответствующие предупреждения.

23 февраля депутат Киевсовета Андрей Витренко сообщил, что метрополитен Киева может затопить весенним паводком и под воду могут уйти как уже закрытые, так и работающие станции синей ветки. По его словам, "это возможно из-за огромных трещин на закрытом участке метро". Витренко рассказал, что "инспектировал, как идут ремонтные работы в аварийном тоннеле, и не увидел там ни одного рабочего".

8 декабря 2023 года шесть станций на синей ветке метро закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Планировалось, что на время ремонта движение поездов на поврежденном отрезке пути будет закрыто. Однако 13 декабря на участке запустили челночное курсирование поездов.

Полиция украинской столицы провела следственные действия в компаниях "Киевский метрополитен", "Метрострой" и в структурных подразделениях Киевской горадминистрации. Целью этих мероприятий правоохранители называли проверку "наличия просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации поврежденного отрезка метро", а также установление ответственных за ЧП. О результатах проверки не сообщалось.