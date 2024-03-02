В Серпухове в пострадавший от пожара подъезд возобновили подачу тепла и водоснабжения

Глава городского округа Сергей Никитенко заявил, что следующим планируют запустить электроснабжение на первые три этажа

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Специалисты восстановили подачу тепла и водоснабжения в подъезд, который пострадал в результате пожара в подмосковном Серпухове. Об этом сообщил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко в своем Telegram-канале.

"Провели оперштаб на месте пожара на Чернышевского, 33. Продолжаем устранять последствия. Помощь необходима каждому жителю пострадавшего подъезда. Оказываем адресную поддержку. В пострадавший подъезд возобновили подачу тепла и водоснабжения. На очереди пуск электроснабжения на первые три этажа", - написал Никитенко.

По его словам, во всем подъезде требуется замена входных дверей. Общероссийская организация "Здоровое Отечество" уже закупает все необходимое, завтра приступят к установке. Для проведения масштабных восстановительных работ ждут заключение экспертизы.

"Со всеми жителями на связи, оказываем всестороннюю помощь. Ситуация непростая, для нас нет чужих проблем. В помощи участвует не только муниципалитет, но и депутатский корпус, общероссийская организация #ЗдоровоеОтечество, Федерация бокса России", - добавил глава округа.

По данным прокуратуры Подмосковья, днем в пятницу в одной из квартир многоэтажки в Серпухове произошел взрыв газа. Были повреждены четыре квартиры, там начался пожар. Площадь возгорания составила 155 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). По данным ГСУ СК по Московской области, были госпитализированы шесть человек, в том числе дети из-за отравления угарным газом.