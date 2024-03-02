ВЦИОМ: 85% россиян считают, что у Путина есть четкий план развития страны

Опрос показал, что на 86% опрошенных послание президента РФ произвело положительное впечатление, в том числе каждый второй сообщил об этом с абсолютной уверенностью

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Более 80% опрошенных россиян, следивших за посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию, считают, что у действующего президента есть четкий план развития страны на несколько лет вперед и он сможет его реализовать. Об этом свидетельствует исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенное 1 марта среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"Среди тех, кто следил за выступлением, 85% заявили, что у Путина есть четкий план действий, стратегия развития страны на ближайшие несколько лет. Каждый десятый посчитал (10%), что стратегии и плана действий нет", - отмечается в сообщении. Большинство респондентов - 86% считает, что президент сможет реализовать этот план по развитию страны полностью или частично, каждый второй заявил об этом с полной уверенностью.

Послание президента Федеральному собранию состоялось 29 февраля и продлилось более двух часов. "Об этом событии в той или иной степени известно 80% россиян, в том числе 40% хорошо осведомлены, столько же что-то слышали. Впервые узнали об этом в ходе опроса 20%", - говорится в исследовании. Из тех, кто знает о послании, треть внимательно слушала выступление, 41% респондентов узнали основные идеи из новостей.

Из числа тех, кто следил за выступлением президента, 86% заявили, что послание произвело на них положительное впечатление, в том числе каждый второй сообщил об этом с абсолютной уверенностью. Каждый второй, следивший за посланием, заявил, что ему понравились все озвученные идеи и предложения лидера страны. Наибольшее одобрение у информированных граждан вызвали такие темы, как поддержка молодых семей (21%), инфраструктура, строительство жилья и дорог (13%), национальные проекты "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры" и др. (12%).

В целом послание вызвало преимущественно положительные эмоции у тех, кто за ним наблюдал. "Это доверие (36%), надежда (35%), уверенность в завтрашнем дне (33%), уважение (32%) и гордость (29%)", - говорится в результатах опроса.