Послание президента Федеральному собранию смотрели 61,3% телезрителей в крупных городах РФ

Годом ранее доля телезрителей, которые смотрели трансляцию послания президента Федеральному собранию, в общем объеме аудитории в конкретный момент составила 68,8%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Доля телезрителей, которые смотрели трансляцию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 29 февраля, в общем объеме аудитории в конкретный момент составила 61,3%. Такие данные предоставила ТАСС компания Mediascope.

Трансляцию вели Первый канал, "Россия-1", "Россия-24", "НТВ", РЕН ТВ, "Мир", "Звезда" и "Соловьев Live". Телеканалы транслировали послание президента в среднем 2 часа 8 минут.

Рейтинг трансляции (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности населения исследуемой аудитории - прим. ТАСС) составил 9,2%. В исследовании учитывалась аудитория старше 4 лет в городах с населением от 100 тыс. человек.

Годом ранее доля телезрителей, которые смотрели трансляцию послания президента Федеральному собранию, в общем объеме аудитории в конкретный момент составила 68,8%, рейтинг - 13%. В 2021 году показатели были ниже: доля - 51,2%, рейтинг - 8,3%.

29 февраля президент обратился с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором наметил планы развития РФ, затронул некоторые международные вопросы.