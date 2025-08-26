С 1 сентября 2025 года в России изменится порядок исчисления средней заработной платы. На первый взгляд, изменения косметические, однако, по словам профессиональных бухгалтеров, зафиксированные в правительственном постановлении правила смогут защитить работников от занижения полагающихся им выплат. В частности, отпускные не будут зависеть от болезни или вынужденных простоев, а выходные пособия — от календаря. О новых правилах бухгалтерских расчетов на конкретных примерах — в материале ТАСС

Базовый принцип расчета

24 апреля этого года было принято постановление правительства "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы", которое вступит в силу с 1 сентября и заменит действующие нормы. Новые правила будут использоваться при начислении отпускных, выходного пособия и других выплат.

Базовый принцип исчисления средней зарплаты остается прежним. "Расчет среднего заработка работника независимо от режима его работы производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале — по 28-е (29-е) число включительно)", — говорится в документе.

В расчет включаются следующие виды выплат: все виды зарплат, надбавки, доплаты (ночные, за вред, совмещение и т.п.), премии и вознаграждения, выплаты за сдельную работу, комиссионные, авторские гонорары, коэффициенты, выплаты за праздники, сверхурочную работу. В новом списке появились также денежные поощрения. "Не учитываются больничные, декретные, командировочные, социальные выплаты, компенсации за питание или проезд, материальная помощь", — пояснили ТАСС эксперты отдела методологии бухгалтерского учета Института профессиональных бухгалтеров (ИПБ) и аудиторов России.

Отпускные: до и после

Для оплаты отпуска и определения суммы компенсации за отпуск используется такой показатель, как средний дневной заработок (СДЗ) (его умножают на число календарных дней, которые работник хочет взять в виде отпуска). СДЗ, в свою очередь, исчисляется путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за расчетный период (12 месяцев, предшествовавших дате начала отпуска), на 12 и на среднемесячное число календарных дней (29,3).

Например, сотрудник отработал год без отпусков и больничных и получил за это время 1 млн рублей. Средний дневной заработок составит 2 844 рубля (1 млн/12/29,3). Отпускные за 28 календарных дней составят 79 632 рублей (2 844 х 28). Если бы этот сотрудник в течение последнего года взял отпуск за свой счет, его общий доход и, соответственно, средний дневной заработок за расчетный период были бы ниже. В этом случае сократилась бы и сумма отпускных.

© Расчет отпускных

Сама система расчета с 1 сентября сохранится, однако, как утверждают в Институте профессиональных бухгалтеров, крайне важно, что, согласно новым правилам (пункты 4, 5 и 10), "если человек был месяц в отпуске без содержания, на больничном или в декрете, такие месяцы исключаются из расчетного периода".

"До сих пор не существовало такого четкого, пунктообразного перечня исключений в одном документе. Бухгалтерами использовались практики и разъяснения (из Трудового кодекса РФ, Трудовой инспекции, Минтруда), чтобы исключать определенные периоды. Но это называли рекомендациями, и они были разбросаны, без единого официального порядка. Иными словами, раньше исключение больничных, простоев и других периодов осуществлялось на основании разобщенных разъяснений", — заявили ТАСС эксперты.

По их словам, исключение из расчетного периода времени, в течение которого у сотрудника не было заработка, является принципиальной составляющей новых правил: "Человек получает выплаты по факту, без занижения. Это особенно важно для тех, кто часто болеет, уходит в декрет, работает с перерывами. Кроме того, это делает расчеты более справедливыми и защищает работника от занижения выплат".

Праздничный дисконт устранят

Формула расчета непосредственно выходного пособия в старых правилах отсутствует. При увольнении сотрудников компании ориентируются на ст. 178 Трудового кодекса РФ. Из документа, в частности, следует, что при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата "увольняемому выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка".

Чтобы рассчитать средний месячный заработок, придется вернуться к пока действующему Постановлению №922, где говорится, что "средний заработок работника определяется путем умножения среднего дневного заработка на количество дней в периоде, подлежащем оплате". При этом СДЗ для увольняющегося считается не так, как для отпускника. Для него средний дневной заработок исчисляется путем деления суммы общего дохода (зарплаты, премий и пр.) за расчетный период на количество фактически отработанных в этот период дней.

Итак, наш сотрудник получил 1 млн рублей за год, в котором отработал 250 дней. Предположим, он увольняется с 1 июля. Его СДЗ составляет 4 тыс. рублей. В июле (месяц, следующий за датой увольнения) 23 рабочих дня. Таким образом, выходное пособие составит 92 тыс. руб. Если бы увольнение произошло с 1 января, выходное пособие составило бы всего 68 тыс., поскольку из-за новогодних праздников в январе было всего 17 рабочих дней.

Эта несправедливость будет ликвидирована с 1 сентября. В п. 9 новых правил появляется норма, согласно которой "средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году". Например, в 2025 году при пятидневной рабочей неделе число таких дней составит 20,5. Увольняясь по новым правилам, наш сотрудник получил бы 82 тыс. рублей отпускных.

Нововведение позволяет сделать систему расчета сотрудников при увольнениях более справедливой. Из-за праздников, а соответственно, и меньшего числа рабочих дней в некоторых месяцах, выходные пособия оказывались неоправданно низкими, что рождало судебные споры. Теперь будет неважно — увольняется человек в июне или в декабре.

Расчет выходного пособия

Что будет с декретными выплатами и пенсиями

В настоящее время пособие по беременности и родам рассчитывается по правилам, установленным Федеральным законом № 255-ФЗ. Сейчас формула такова: пособие равно среднему дневному заработку, умноженному на количество дней отпуска. При этом средний дневной заработок высчитывается как общий доход за два предыдущих календарных года, поделенный на 730 (731 в високосный год) дней. Эти правила не изменятся после вступления в силу нового постановления.

Однако, как говорят эксперты ИПБ, косвенное влияние на декретные выплаты нововведение все же окажет. Оно может сказаться на компенсациях при увольнении беременной по соглашению сторон или при ликвидации предприятия, если в них будет учитываться средний заработок.

Что касается пенсионных отчислений, на них нововведение никак не повлияет, поскольку пенсионные права формируются исходя из реальной зарплаты, на которую начислены страховые взносы, и никак не зависят от среднемесячного заработка.

Зачем это нужно

"Полагаю, что раз законодатель конкретизировал порядок, то и проверять правильность расчетов будет проще, в том числе для начисления налогов и для упрощения разрешения споров о правильности того или иного расчета. Это своего рода борьба с "серыми" и спорными схемами. К тому же возникает более детальный и справедливый подход к фактически отработанному времени сотрудника и его оплате", — заявил ТАСС юрист, основатель коллегии адвокатов "Дадашев и партнеры" Роман Дадашев.

В Институте профессиональных бухгалтеров также полагают, что нововведение сократит количество споров между работником и работодателем и минимизирует число ошибок при начислениях. По словам экспертов, спорные трактовки устаревшего постановления устранены, нормы приведены в соответствие с Трудовым кодексом РФ, в ст. 183 которого говорится о том, что работник не должен терять в доходах из-за временного отсутствия, если оно объективно. Наконец, новая система упростит алгоритм, сделает его более прозрачным и упростит работу бухгалтерии, заключают в ИПБ.

Евлалия Самедова