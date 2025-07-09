Адвокат Жорин рекомендовал россиянам избегать грантов Йеля

Сергей Жорин указал, что для цитирования научных работ достаточно указывать источник без упоминания йельской дисциплины или поддержки Йеля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россиянам стоит воздержаться от грантовых программ и активного участия в клубах Йельского университета после признания его нежелательной организацией в РФ. Об этом сообщил ТАСС адвокат Сергей Жорин.

"Что рекомендуется делать: избегать любых финансовых переводов, оформления на гранты, активного участия в проектах или клубах, публикаций или рекламы с аффилиацией Йеля после 8 июля 2025. Если диплом получен до присвоения статуса, он остается легитимным, но стоит быть осторожным с его публичным использованием при устройстве на госслужбу", - сказал он.

Адвокат указал, что для цитирования научных работ достаточно указывать источник (журнал, авторов) без упоминания йельской дисциплины или поддержки Йеля. Преподавателям можно ссылаться на исследования, но без акцента на принадлежность к Йельскому университету.