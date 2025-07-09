Штрафы и реальный срок. Адвокат Жорин пояснил, что грозит за учебу в Йеле

Адвокат Сергей Жорин по просьбе ТАСС разъяснил, чем теперь грозит россиянам обучение в Йельском университете.
Накануне Генпрокуратура России признала эту организацию нежелательной.
ТАСС приводит полный комментарий адвоката.
Поступление и обучение
- Учеба или участие в платных, бесплатных программах Йельского университета после 8 июля 2025 может расцениваться как "участие в деятельности нежелательной организации". Это влечет сначала административный штраф (от 5 тыс. до 500 тыс. рублей ), при повторе - уголовную ответственность (до четырех лет лишения свободы).
- Оплата обучения расценивается как "финансирование деятельности нежелательной организации" - уголовное наказание до пяти лет.
- Дипломы, полученные до признания организации нежелательной (до 8 июля 2025), остаются действительными - обратной силы нет.
Онлайн-курсы от Йеля на Coursera, YouTube и других платформах
- Любое онлайн-обучение, где содержится связь с Йелем как организатором курса (платформы Coursera, официальные видео и т. д.), может быть квалифицировано как участие и спонсирование нежелательной организации: риск штрафа и уголовной ответственности аналогичен предыдущему пункту.
- Даже при просмотре научных видео неофициального характера возможна административная ответственность (без указания аффилиации Йеля риски значительно ниже, но при этом речь идет о явной связи (упоминание, реклама).
Цитирование работ и исследований ученых Йеля
- В науке и цитировании для личного использования (личный блог, диссертации) прямых запретов пока нет.
- В случае с публикациями в СМИ и коммерческими проектами: если есть указание на то, что контент или исследования публикуются "на правах" Йеля, это может квалифицироваться как SDR - "участие в деятельности нежелательной организации". Грозит штрафом. Вплоть до уголовной ответственности при повторных нарушениях.
Продажа книг Yale University Press и хранение в библиотеках
- Продажа: официальный импорт/реализация книг через маркетплейсы может рассматриваться как "участие в коммерческой деятельности йельской организации" - административная или уголовная ответственность возможна.
- Хранение в библиотеке: само хранение статических печатных экземпляров, приобретенных до 8 июля, - не запрещено. Однако публичная демонстрация или реклама таких книг без указания статуса "нежелательной организации" может вызвать вопросы.
Членство в клубе выпускников Йеля в России
- Если клуб связан с организацией мероприятий, обменами, грантами, или имеет финансирование от Йеля - это уже "участие в деятельности нежелательной организации". Возможны штрафы и вплоть до уголовной ответственности.
- Простое номинальное членство (без активности), скорее всего, не карается.
Упоминание преподавателями исследований из Йеля на лекциях
- Простой фактологический рассказ (рассказ об исследованиях, учебный пересказ) пока не запрещен.
- Но публичная презентация результатов как "работы Йеля" или пропаганда вуза может переквалифицироваться в деятельность, подпадающую под статью о нежелательных организациях с рисками административной или уголовной ответственности.
Что рекомендуется делать
- Избегать любых финансовых переводов, оформления на гранты, активного участия в проектах или клубах, публикаций или рекламы с аффилиацией Йеля после 8 июля 2025.
- Если диплом получен до присвоения статуса, он остается легитимным, но стоит быть осторожным с его публичным использованием при устройстве на госслужбу.
- Для цитирования научных работ достаточно указывать источник (журнал, авторов), без упоминания йельской дисциплины или поддержки Йеля.
- Преподавателям можно ссылаться на исследования, но без акцента на принадлежность к Йельскому университету.