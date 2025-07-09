Штрафы и реальный срок. Адвокат Жорин пояснил, что грозит за учебу в Йеле

Адвокат Жорин пояснил, что грозит за учебу в Йеле

Адвокат Сергей Жорин по просьбе ТАСС разъяснил, чем теперь грозит россиянам обучение в Йельском университете.

Накануне Генпрокуратура России признала эту организацию нежелательной.

ТАСС приводит полный комментарий адвоката.

Поступление и обучение

Учеба или участие в платных, бесплатных программах Йельского университета после 8 июля 2025 может расцениваться как "участие в деятельности нежелательной организации". Это влечет сначала административный штраф (от 5 тыс. до 500 тыс. рублей ), при повторе - уголовную ответственность (до четырех лет лишения свободы).

Оплата обучения расценивается как "финансирование деятельности нежелательной организации" - уголовное наказание до пяти лет.

Дипломы, полученные до признания организации нежелательной (до 8 июля 2025), остаются действительными - обратной силы нет.

Онлайн-курсы от Йеля на Coursera, YouTube и других платформах

Любое онлайн-обучение, где содержится связь с Йелем как организатором курса (платформы Coursera, официальные видео и т. д.), может быть квалифицировано как участие и спонсирование нежелательной организации: риск штрафа и уголовной ответственности аналогичен предыдущему пункту.

Даже при просмотре научных видео неофициального характера возможна административная ответственность (без указания аффилиации Йеля риски значительно ниже, но при этом речь идет о явной связи (упоминание, реклама).

Цитирование работ и исследований ученых Йеля

В науке и цитировании для личного использования (личный блог, диссертации) прямых запретов пока нет.

В случае с публикациями в СМИ и коммерческими проектами: если есть указание на то, что контент или исследования публикуются "на правах" Йеля, это может квалифицироваться как SDR - "участие в деятельности нежелательной организации". Грозит штрафом. Вплоть до уголовной ответственности при повторных нарушениях.

Продажа книг Yale University Press и хранение в библиотеках

Продажа: официальный импорт/реализация книг через маркетплейсы может рассматриваться как "участие в коммерческой деятельности йельской организации" - административная или уголовная ответственность возможна.

Хранение в библиотеке: само хранение статических печатных экземпляров, приобретенных до 8 июля, - не запрещено. Однако публичная демонстрация или реклама таких книг без указания статуса "нежелательной организации" может вызвать вопросы.

Членство в клубе выпускников Йеля в России

Если клуб связан с организацией мероприятий, обменами, грантами, или имеет финансирование от Йеля - это уже "участие в деятельности нежелательной организации". Возможны штрафы и вплоть до уголовной ответственности.

Простое номинальное членство (без активности), скорее всего, не карается.

Упоминание преподавателями исследований из Йеля на лекциях

Простой фактологический рассказ (рассказ об исследованиях, учебный пересказ) пока не запрещен.

Но публичная презентация результатов как "работы Йеля" или пропаганда вуза может переквалифицироваться в деятельность, подпадающую под статью о нежелательных организациях с рисками административной или уголовной ответственности.

Что рекомендуется делать