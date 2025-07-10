На Ставрополье устранили аварию, оставившую без воды более 1,8 тыс. абонентов

ЧП произошло в Минераловодском округе

ПЯТИГОРСК, 10 июля. /ТАСС/. Специалисты устранили аварию, ставшую причиной отключения водоснабжения для более чем 1,8 тыс. абонентов в Минераловодском округе Ставропольского края, сообщили ТАСС в ГУП "Ставрополькрайводоканал".

"Авария устранена. Водоснабжение восстановлено", - сказал собеседник агентства.

В Telegram-канале администрации города Минеральные Воды сообщалось, что аварийная ситуация стала причиной отключения водоснабжения для 1,8 тыс. абонентов в Минераловодском округе на Ставрополье.