В Мариуполе во всех учреждениях среднего профобразования идет ремонт

Министр образования и науки региона Олег Трофимов сообщил, что в ходе работ также отремонтируют и переоборудуют пищеблоки

ДОНЕЦК, 11 июля. /ТАСС/. Восстановление завершено в одном из учреждений среднего профессионального образования в Мариуполе ДНР, еще в семи - ведутся работы, сообщил министр образования и науки региона Олег Трофимов в ходе прямой линии.

"Сейчас благодаря усилиям и инициативам главы республики Дениса Пушилина во всех колледжах и техникумах города Мариуполя проводятся ремонтно-восстановительные работы. В одном из них работы уже завершены, а в семи, соответственно, учреждениях работы продолжаются", - сказал Трофимов.

Он добавил, что в ходе работ также отремонтируют и переоборудуют пищеблоки, что позволит организовать горячее питания для студентов.

Ранее министр сообщил о 412 учебных учреждениях, восстановленных в ДНР с 2022 года, а также более 200, которые внесли в план капремонтов до 2030 года