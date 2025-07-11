В России поддержат творческие коллективы, выступающие на родном языке

Речь идет о выступлениях на государственных языках российских республик и других языках народов РФ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Творческие коллективы, выступающие на государственных языках республик РФ и других языках народов России, получат поддержку от государства. Об этом говорится в утвержденных Основах государственной языковой политики.

Для сохранения, поддержки и развития государственных языков республик РФ и языков народов России государство окажет "содействие деятельности творческих коллективов [выступающих] на государственных языках республик Российской Федерации и других языках народов Российской Федерации".