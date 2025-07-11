Языковые вопросы смогут выноситься на обсуждение в Совбезе

Совбез, согласно закону, создает для главы государства условия для обеспечения безопасности в РФ и формирования соответствующей государственной политики

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вопросы, связанные с языковой государственной политикой в России, по решению президента РФ смогут выноситься на рассмотрение Совета безопасности. Такое положение вводится утвержденными Владимиром Путиным Основами языковой госполитики.

"По решению президента Российской Федерации вопросы, связанные с реализацией государственной языковой политики, могут рассматриваться на заседания Совета безопасности Российской Федерации и Государственного совета Российской Федерации".

Совбез, согласно закону, создает для главы государства условия для обеспечения безопасности в РФ и формирования соответствующей государственной политики. Совет также изучает угрозы безопасности стране и способы их нейтрализации, в том числе в военной сфере.