11 июля, 18:10

Языковые вопросы смогут выноситься на обсуждение в Совбезе

Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Совбез, согласно закону, создает для главы государства условия для обеспечения безопасности в РФ и формирования соответствующей государственной политики

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вопросы, связанные с языковой государственной политикой в России, по решению президента РФ смогут выноситься на рассмотрение Совета безопасности. Такое положение вводится утвержденными Владимиром Путиным Основами языковой госполитики.

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"По решению президента Российской Федерации вопросы, связанные с реализацией государственной языковой политики, могут рассматриваться на заседания Совета безопасности Российской Федерации и Государственного совета Российской Федерации".

Совбез, согласно закону, создает для главы государства условия для обеспечения безопасности в РФ и формирования соответствующей государственной политики. Совет также изучает угрозы безопасности стране и способы их нейтрализации, в том числе в военной сфере. 

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