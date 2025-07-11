Чекунков: Северный флот обеспечивает надежную защиту российской Арктики

Глава Минвостокразвития назвал силы флота уникальным для мировых вооруженных сил компонентом

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Силы Северного флота являются уникальным для мировых вооруженных сил компонентом и обеспечивают надежную защиту российской Арктики. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы, безусловно, будем продолжать суверенное развитие российской Арктики, опираясь на ее роль в экономике, на ее ресурсный потенциал, на ее роль в обеспечении обороны, безопасности России. Здесь наш Краснознаменный ордена Ушакова Северный флот является уникальным для мировых вооруженных сил компонентом, который обеспечивает мощную защиту, надежный щит, при необходимости меч России на Севере", - сказал министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оградить свои интересы в Арктическом регионе от энергичных поползновений со стороны других государств.

Минобороны Франции опубликовало оборонную стратегию в Арктике, согласно которой Париж намеревается развертывать свои вооруженные силы в регионе, поддерживать влияние ЕС и НАТО. Пятая республика также намерена инвестировать в специальные технологии, чтобы адаптировать свое оборонное оборудование к экстремальным холодам.