Автор картины на осколке С-400 рассказала, что подарок Путину стал для нее неожиданностью

На осколке изображена девушка с собакой около разрушенного дома и написано: "Белгород не сдается"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Автор картины, нарисованной на обломке крышки от ракеты ПВО, Анастасия Лисич рассказала ТАСС, что для нее стал неожиданностью такой подарок губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова президенту РФ Владимиру Путину.

В ходе встречи в Кремле Гладков рассказал президенту, что ПВО для жителей приграничья стало "нормой жизни", и "одна из девушек, художница, на осколках С-400 стала рисовать эти картины". Глава региона передал Путину одно подобное изображение. На осколке крышки С-400 изображена девушка с собакой около разрушенного дома и написано: "Белгород не сдается".

"Когда мне начали писать друзья, коллеги с вопросом, моя ли иллюстрация [на ракете], я начала просмотр видео, где Владимир Владимирович держит мою иллюстрацию в руках. Конечно, это немножко заставило мое сердечко биться чаще, и ручки немножко тряслись. Я получила букет от нашего губернатора Белгородской области, и я очень рада, что в его сердце тоже эти иллюстрации отозвались и смогли вот так вот очень глубоко засесть, что он принял решение подарить такой подарок", - поделилась Лисич.

Она рассказала, что идея создания картин пришла к ней после массового обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины 30 декабря 2023 года. Тогда Анастасия решила уехать к семье в деревню, чтобы быть рядом с близкими в непростое время. "Во время очередного обстрела я спустилась с ребенком в подвал, который оборудовала как мини-мастерскую, чтобы дочь не боялась холодных стен, сняла видео, и на кадр попала надпись "Белгород не сдается". Потом я оперативно сделала вектор надписи и иллюстрацию, в процессе использовала все доступные материалы, ускоряющие процесс, в том числе ИИ", - добавила девушка.

После этого художница сделала серию открыток для белгородцев, чтобы люди, по ее словам, чувствовали единение, поддержку друзей и соседей. Иллюстрации она выложила в открытый доступ для некоммерческого использования и за их дальнейшей судьбой следила уже по присланным сообщениям из разных точек мира.