"Уральские авиалинии" возобновят рейсы в Геленджик с 24 июля

Билеты уже можно приобрести на сайте компании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. "Уральские авиалинии" возобновляют рейсы в Геленджик с 24 июля, авиакомпания объявила о старте продаж билетов. Об этом сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновляет рейсы в Геленджик. Первый вылет из Москвы (Домодедово) запланирован 24 июля. Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании. Перелеты из других городов доступны со стыковками в Москве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в авиакомпании рассматривают возможность расширения полетной программы в Геленджик из других городов России.

О возобновлении работы аэропорта Геленджика Росавиация объявила 9 июля, с 18 июля регулярные рейсы в город-курорт начнет выполнять "Аэрофлот".

После начала специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года полеты в 12 аэропортов РФ были запрещены. С 25 февраля 2022 года вернулся к штатному режиму работы аэропорт Ставрополя, с мая 2024 года - аэропорт Элисты. По-прежнему ограничена работа воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.