Для защиты Читы от паводка привлекли дополнительную технику

Глава Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что на местах работает первый замгубернатора Александр Костенко

ЧИТА, 12 июля. /ТАСС/. Власти Забайкалья привлекли дополнительную технику для усиления защиты от паводка в Чите и Читинском округе. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор края Александр Осипов.

"Дополнительную технику привлекли для усиления защиты от паводка в Чите и Читинском округе. Сейчас на местах работает первый заместитель губернатора Александр Иванович Костенко", - написал губернатор.

Как ранее сообщили в МЧС России, из-за размыва насыпи в районе СНТ "Островок" началось подтопление приусадебных участков рекой Чита. Спасатели информируют граждан об эвакуации, а также вывозят людей с подтопленных территорий. По данным ведомства, под угрозой находятся микрорайон Каштак и СНТ "Строитель".

В регионе развернут оперативный штаб. На месте работают 44 специалиста и 19 единиц техники МЧС России.