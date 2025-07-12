В Чите развернули ПВР для пострадавших из-за паводка

В правительстве Забайкальского края сообщили, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь

ЧИТА, 12 июля. /ТАСС/. Пункты временного размещения развернули в Чите и Читинском округе для тех, кому потребовалась эвакуация из-за паводка. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Забайкальского края.

По данным МЧС России, из-за паводка подтопило 203 приусадебных участка в 17 дачных кооперативах. Спасатели эвакуировали 21 человека.

"В Читинском округе и Чите развернуты пункты временного размещения, однако местные жители отказываются от размещения в них в связи с размещением у родственников и близких людей", - говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что всем пострадавшим от стихии будет оказана необходимая помощь.