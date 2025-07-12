Очередь на выезд из Крыма через мост сокращается

Со стороны Керчи в очереди находятся 695 автомобилей

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Менее 700 машин ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 695 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении на 20:00 мск.

По данным канала, очередь начала скапливаться уже к 05:00 мск - к этому времени ожидали проезда из Краснодарского края в Крым более 200 машин. С 09:00 мск несколько часов около моста с обеих сторон суммарно фиксировалось порядка 1 тыс. машин. К 16:00 мск очередь со стороны Тамани рассосалась, но на крымском берегу скопились более 1 тыс. машин.