В округе Вологодской области проведут проверку мостов после обрушения одного из них

Предоставить отчет требуется не позднее вечера 13 июля

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Глава Никольского округа в Вологодской области Дмитрий Мишенев поручил провести полную проверку всех мостов и пешеходных переходов через реки на территории муниципалитета после обрушения одного из них.

Подвесной пешеходный мост через реку Юг между поселком Дуниловский и деревней Дунилово в Никольском округе обрушился в субботу во время крестного хода. В этот момент там находились около 25 человек. Известно о девяти пострадавших. Одна из женщин находится в тяжелом состоянии, двое госпитализированы с переломами, еще шесть на амбулаторном лечении. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

"Поручаю Краснополянскому и Никольскому территориальным управлениям совместно с отделом городского хозяйства незамедлительно провести полную проверку всех мостов и пешеходных переходов через реки на территории округа", - написал Мишенев во "ВКонтакте".

Глава округа поручил уделить особое внимание состоянию тросовых соединений, целостности и надежности конструктивных элементов, а также наличию предупреждающих знаков и информационных табличек. Предоставить отчет в администрацию требуется не позднее вечера 13 июля.

Мишенев добавил, что передвигаться по подвесным мостам допускается исключительно пешком, что исключает проезд мототехники, мопедов и велосипедов с водителем в седле. Также он просил не ходить по мостам большими группами, чтобы не создавать опасную нагрузку на конструкции. "Просим жителей с пониманием отнестись к мерам безопасности и строго соблюдать правила пользования мостами. Это важно для вашей защиты и благополучия", - добавил он.

Ранее Мишенев сообщил, что по решению комиссии по ЧС установлены единовременные выплаты пострадавшим - 50 тыс. рублей при тяжком вреде здоровью, 30 тыс. при вреде средней тяжести, 15 тыс. при легком вреде. Средства направят из резервного фонда администрации Никольского округа.