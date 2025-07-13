ОП: семьи должны иметь возможность улучшать жилье по мере рождения детей

Уменьшение среднего размера жилья, покупаемого в кредит, и труднодоступность ипотеки для части семей фактически вынуждает людей откладывать рождение ребенка, отметил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Стимулом для повышения рождаемости в России стала бы возможность улучшать жилищные условия по мере рождения детей. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что покупаемое в ипотеку или с маткапиталом жилье не дает семьям возможности завести еще детей - имеющихся квадратных метров недостаточно, а закредитованность велика.

Комментируя это, Рыбальченко заметил: "Должен быть реализован принцип улучшения жилищных условий по мере рождения детей". "То есть при рождении следующего ребенка семья должна получить возможность улучшить свои жилищные условия, поскольку они ухудшаются, а не делать это, скажем, раз в 15 лет, как предусмотрено в том числе некоторыми документами", - объяснил эксперт.

Он обратил внимание на несколько негативных тенденций: уменьшение среднего размера жилья, покупаемого в кредит, и труднодоступность ипотеки для некоторых семей. Это фактически вынуждает людей откладывать рождение детей. Хорошей альтернативой при решении проблемы член ОП РФ считает социальный найм, программы льготного, субсидированного жилья.

"Но эта программа в основном направлена на улучшение жилищных условий при рождении первого и второго ребенка. И только для детей в раннем возрасте. Я считаю, что должна быть программа поддержки на всех этапах жизни детей. В первую очередь она должна быть доступна для многодетных семей и при рождении третьего ребенка", - подчеркивает Рыбальченко.