В Новгородской области более 15 тыс. человек подключили к электроснабжению

Отключение электричества произошло из-за непогоды

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июля. /ТАСС/. Более 15 тыс. человек подключено к электроснабжению после непогоды в Новгородской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Дронов.

"Уже больше 15 тыс. человек подключили к электроэнергии после сильного шторма в Новгородской области", - написал он.

На утро около 24 тыс. человек в Новгородской области остались без электроснабжения из-за непогоды.

На круглосуточной смене работают 72 бригады и 77 единиц техники. В ближайшие дни по Новгородской области ожидаются грозы, ливни, усиление ветра.