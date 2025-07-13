Ганчев: около 50 жителей Двуречной нуждаются в эвакуации

Населения там больше, отметил глава Харьковской военно-гражданской администрации

БЕЛГОРОД, 13 июля. /ТАСС/. Около 50 мирных жителей прифронтового населенного пункта Двуречная в Харьковской области нуждаются в эвакуации, сообщил ТАСС глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

Ранее в пресс-службе ВГА сообщали ТАСС, что всего из населенного пункта были эвакуированы 27 человек.

"По нашим данным, в Двуречной сейчас находится около 50 человек, которые нуждаются [в эвакуации]. Населения там больше, но есть люди, которые хорошо себя чувствуют, а есть, конечно, те, которых нужно вывозить, оказывать медицинскую помощь", - сказал Ганчев.

В Минобороны России 28 января сообщили, что бойцы группировки войск "Запад" освободили Двуречную. Ганчев пояснял, что это первый крупный населенный пункт под контролем российских войск на правом берегу Оскола. По его словам, со взятием поселка у российских бойцов появился плацдарм для продвижения в сторону Волчанского района и Купянска.