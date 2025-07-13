В Вологодской области восстановят обрушившийся мост до 17 июля

Глава региона Георгий Филимонов сообщил, что мост соберут заново на существующих опорах, предварительно укрепив их

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пешеходный мост, который обрушился в Никольском округе Вологодской области, восстановят к 17 июля. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Георгий Филимонов.

Он сообщил, что специалисты министерства транспорта Вологодской области осмотрели место ЧП. Обрушившуюся конструкцию ремонтировать не будут. Мост соберут заново на имеющихся опорах. Перед этим их укрепят. Глава региона пообещал провести работы максимально быстро.

В результате обрушения подвесного пешеходного моста через реку Юг между поселком Дуниловским и деревней Дунилово пострадали 12 человек. Инцидент произошел во время крестного хода. Девятерым пострадавшим помогли амбулаторно. Они вернулись домой. В стационаре районной больницы находятся два человека. У них ушибы. Еще одна получившая травмы находится в областном травмцентре. Состояние женщины стабильно. Ее жизни ничего не угрожает.

В Вологодской области, в том числе и в Никольском округе, проверяют аналогичные пешеходные объекты.