В Забайкалье поручили начать расчистку русел после паводка

Губернатор региона Александр Осипов заявил, что также важно провести работу по восстановлению насыпей

ЧИТА, 13 июля. /ТАСС/. Власти Забайкалья поручили приступить к восстановлению насыпей и расчистке русел рек после прохождения пика паводка в Чите и Читинском округе. Об этом сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

"Вода уходит, сейчас важно провести работу по восстановлению насыпей, где это необходимо, и расчистку русел рек", - написал он в Telegram-канале.

Глава Забайкалья добавил, что посетил пострадавшие от паводков СНТ Читы и Читинского округа. Там, где выявлены застроенные водопропускные протоки, вследствие чего воде стало некуда уходить, Осипов поручил "подключить прокуратуру к решению вопросов". Кроме того, он сообщил, что комиссии по оценке ущерба, причиненного местным жителям паводком, уже работают.

В ходе паводка уровень воды в реке Читинке достиг 407 см, превысив на 2 см уровень, который фиксировался во время наводнения 2018 года. Накануне в Минприроды Забайкалья сообщили о снижении уровня воды в паводкоопасной реке Чита на 35 см до 372 см.

Из-за паводка в Чите и Читинском округе подтопило 203 приусадебных участка в 17 дачных кооперативах. Спасатели эвакуировали более 20 человек. Для пострадавших развернули пункты временного размещения. Критическое значение выхода воды на пойму составляет 190 см.