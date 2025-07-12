В Забайкалье уровень воды в реке Чита поднялся на 24 см за четыре часа

В Минприроды региона сообщили, что показатель достиг отметки в 407 см

ЧИТА, 12 июля. /ТАСС/. Уровень воды в реке Чита продолжает повышаться, сообщили в Минприроды Забайкальского края. За четыре часа он вырос на 24 см, достигнув отметки в 407 см - это почти на 3 м больше, чем было 10 июля.

По данным МЧС России, из-за паводка в Чите и Читинском округе подтопило 203 приусадебных участка в 17 дачных кооперативах. Спасатели эвакуировали более 20 человек. Для пострадавших развернули пункты временного размещения. Критическое значение выхода воды на пойму составляет 190 см.

"По данным гидропостов на 24 часа (местное время) (18:00 мск - прим. ТАСС), уровень воды продолжает подниматься. Сейчас держится на отметке 407 см", - сказано в сообщении. По данным на 20:00 (14:00 мск) уровень воды в реке находился на отметке 383 см.

В регионе создан оперативный штаб. Для защиты от паводка привлечена дополнительная техника. Власти Забайкалья обещали оказать необходимую помощь всем пострадавшим от стихии.