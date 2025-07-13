Во Льгове восстановили электроснабжение 2 тыс. абонентов

Оно было нарушено из-за урагана

КУРСК, 13 июля. /ТАСС/. Специалисты восстановили электроснабжение почти 2 тыс. абонентов Льгова Курской области, чьи дома остались без электроэнергии из-за урагана. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

"Нарушенное в результате непогоды электроснабжение во Льгове восстановлено. Напомню, что под отключение попали почти 2 тыс. жителей. Сейчас все неполадки устранены", - написал он, уточнив, что в городе дежурит бригада электриков.

Ранее Хинштейн сообщил, что в регионе из-за последствий урагана в общей сложности без света остаются дома почти в 50 населенных пунктах, в том числе во Льгове.