Упавший на репетиции в Большом московском цирке находится в НИИ им. Склифосовского

В столичном департаменте здравоохранения сообщили, что тяжелых травм у акробата не выявили

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Врачи НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского держат на контроле состояние акробата из Эфиопии, который упал на репетиции в Большом московском цирке. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

"Московская скорая помощь прибыла на место оперативно и доставила артиста в Институт Склифосовского. В противошоковой палате врачи провели полное обследование. К счастью, тяжелых травм у артиста не выявлено. Сейчас он находится под наблюдением медиков", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе московского цирка сообщили, что артист из Эфиопии, приземлившись с шестиметровой высоты на страховочный мат, и продолжив движение, упал и ударился головой о манеж.