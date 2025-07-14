Три школы Абхазии станут партнерами "Сириуса" в новом учебном году

Ученикам и педагогам предоставят методическое сопровождение и доступ к образовательным практикам фонда "Талант и успех"

СИРИУС /федеральная территория/, 14 июля. /ТАСС/. Три школы Абхазии станут партнерами образовательного центра "Сириус" в новом учебном году, им предоставят методическое сопровождение и доступ к практикам фонда "Талант и успех". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе федеральной территории Сириус.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения об организации деятельности, направленной на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи Республики Абхазия.

"С 2025 учебного года три школы Абхазии станут ассоциированными партнерами "Сириуса". В рамках партнерства им будет предоставлено методическое сопровождение и доступ к образовательным практикам фонда "Талант и успех" - от углубленного изучения естественно-научных дисциплин до реализации проектной деятельности с участием ведущих компаний России и Абхазии", - говорится в сообщении.

Помимо этого, школьники из Абхазии смогут пройти образовательные программы по естественно-научным направлениям на базе образовательных учреждений Сириуса, отбор на первые из них стартовал в понедельник. Также Сириус будет работать с учителями республики и ежегодно предоставлять им возможности для повышения квалификации.

Кроме того, с осени 2025 года Сириус планирует запустить программы спортивной подготовки, в рамках которых до 200 студентов колледжей Абхазии смогут пройти практику и стажировку, а 50 педагогов - ежегодно проходить повышение квалификации на базе научно-технологического университета "Сириус".

В пресс-службе Сириуса также отметили, что Абхазия получит возможность участвовать в международных олимпиадах, которые проводятся на федеральной территории. "В этом году школьники Абхазии смогут принять участие в Международной олимпиаде, посвященной вопросам изменения климата и экологии (IOCE-2025), Открытой международной астрономической олимпиаде (OWAO-2025) и Международной естественно-научной олимпиаде юниоров (IJSO-2025)", - добавили там.