Эксперт Новик: заявления Трампа являются частью переговорной стратегии

По словам Николая Новика, любые потенциальные высказывания президента США однозначно не станут переломными и ультимативными

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Трамп не закрыл канал для переговоров с Россией, его сегодняшние заявления часть переговорной стратегии. Об этом ТАСС заявил эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

"Что касается перспектив сохранения возможностей для переговорного процесса между США и Россией по Украине и другим вопросам, то Д. Трамп не закроет этот канал. Полного прекращения коммуникации, как было при Байдене, не будет. Поставки вооружений, санкционное давление, дискуссия о присвоении замороженных активов России, жесткие эмоциональные высказывания - все это неотъемлемая часть переговорной стратегии Д. Трампа, которую он исповедовал еще на первом сроке", - считает Новик.

По его словам, любые потенциальные высказывания Трампа однозначно не станут переломными и ультимативными.

"В связи с этим конфликт на Украине и его эволюция для действующего президента США являются важной вехой всей внешней политики", - отметил эксперт.

По его словам, если проанализировать текущее состояние дел, станет понятно, что Трамп добился практически всех целей на этом направлении. "Получен контроль над ресурсной базой страны через создание специального фонда, в который будет поступать 50% роялти, лицензионных сборов и других платежей от проектов по освоению полезных ископаемых; на передний фронт конфронтации выступили страны ЕС, которые в той или иной степени возьмут на себя бремя оплаты любых военных расходов и вооружений, поставляемых Соединенными Штатами; Трамп наладил диалог с руководством России и Украины, поэтому упрекнуть его в бездействии по решению конфликта тоже нельзя", - подчеркнул Новик.